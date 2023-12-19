ضبط طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، طن دواجن ولحوم مخالفة خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ،أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية " الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري،أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة و ضبط طن دواجن مخالفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ما بين 695 كجم دواجن و شيش وصدور وأجنحة مخالفة ومنتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص ودهون غير صالحة ومجهولة المصدر وضبط 5 كج ضأن مذبوحة خارج السلخانة و285كجم لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبده مجمدة ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.