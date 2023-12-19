اليوم السابع
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ضبط دجال للنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا بالإسكندرية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:36 م
ضبط دجال للنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا بالإسكندرية قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة حيث  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.
 
 بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل ، مقيم بمحافظة كفرالشيخ)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.






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