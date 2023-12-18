أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 18-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 18-12-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.

البورصة تربح 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 1.711 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.98%، والعرب على 6.62%، واستحوذت المؤسسات على 26.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 540.5 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 171.1 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 371.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 25334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 30498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 10786 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7963 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6603 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 5.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.86%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 6.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.73%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 18.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.44%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 151.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.87%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.314 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.785 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 47.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%.