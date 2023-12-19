اليوم السابع
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رفع 124 طن مخلفات وقمامة من شوارع حى العامرية ثان بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:59 ص
رفع 124 طن مخلفات وقمامة من شوارع حى العامرية ثان بالإسكندرية.. صور جانب من الأعمال
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية، أعمال رفع المخلفات والقمامة بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة.
 
وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمناطق الآتية "عزبة أبو بسيسة والناصرية الجديد والكينج والكابلات والسفن وأسفل الكوبري طريق الكافورى برفع صناديق القمامة وقرية الجزائر وعرابى وفلسطين"، وكذلك أعمال النظافة والتجريف وتفريغ  حاويات القمامة والإشراف على أعمال رفع المخلفات بحمولات 124 طنا.
 
وما زالت حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة بشوارع حى العامرية ثان.
 
اعمال رفع مخلفات وقمامة في الإسكندرية
اعمال رفع مخلفات وقمامة في الإسكندرية

حملات رفع مخلفات وقمامة في العامرية بالإسكندرية
حملات رفع مخلفات وقمامة في العامرية بالإسكندرية

رفع مخلفات وقمامة من قري العامرية بالإسكندرية
رفع مخلفات وقمامة من قري العامرية بالإسكندرية

 







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حي العامرية ثان

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