"دور جهاز تنظيم الاتصالات فى عصر التحول الرقمى".. ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات؛ ندوة بعنوان (دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر فى عصر التحول الرقمي)، وذلك الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتتناول الندوة عدة محاور هامة منها التهديدات السيبرانية وكيفية حماية أنفسنا، والذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى حقوق المستخدمين والمحافظ الإلكترونية، وسيتم أيضًا تسليط الضوء على منظومة الشكاوى ومعايير الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم.

وتأتى الندوة فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة فى كافة جوانب حياة المواطن المصرى، ودورها كمركزًا للتميز فى إنتاج المعرفة ونشرها، مما يجعلها حريصة على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بفعالياتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمى وفكرى وبصمة إيجابية فى المجتمع وإضافة مستمرة مجددة ومسايرة لتغيرات العصر.

ومن ذلك تأتى أهمية إقامة ندوة توعوية للجمهور العام عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر فى عصر التحول الرقمي؛ وذلك لما له من أهمية إستراتيجية كهيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات فى جمهورية مصر العربية – بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 – يُراعى فى سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين. وهو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية فى جميع أنحاء الجمهورية. ومن هذا المنطلق، يعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تعزيز مجتمع المعرفة، وتوفير التنوع الاقتصادى للدولة.