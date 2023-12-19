اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 03:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حملة عبد السند يمامة: لقاء الرئيس السيسي مرشحي الرئاسة رسالة بأن الهدف مصلحة الوطن

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:27 م
حملة عبد السند يمامة: لقاء الرئيس السيسي مرشحي الرئاسة رسالة بأن الهدف مصلحة الوطن الدكتور عبد السند يمامة
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عصام الصباحي، مدير الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمرشحي الرئاسة الذين خاضوا المعركة الانتخابية بكل نزاهة، رسالة هامة من الرئيس بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد وأن الهدف الأسمى لكافة المرشحين الأربعة الذين تنافسوا في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، كان إعلاء مصلحة الوطن دون النظر لأية مصالح أخري.

ووجه عصام الصباحي، رسالة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، والمنافسة الشريفة التى خاضها حزب الوفد في انتخابات الرئاسة 2024، قائلاً:" الف مبروك الفوز ..ربنا يقويك المسؤولية كبيرة في ظل التحديات والمخاطر التى تحيط بمصر من كافة الاتجاهات..الشعب المصري حمل على عاتقك مسؤولية كبرى لانك قادر على حملها ".

وأشار الصباحى، إلى أن مجرد  مشاركة حزب الوفد في هذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي، يعد نجاحا كبيرا واختبارا حقيقيا لدور الأحزاب السياسية في التواصل مع الجماهير، مؤكدا: " لايهمنا الترتيب في النتيجة بقدر المكاسب التى حصدها الوفد من المنافسة على أكبر منصب في الدولة، وبدون خوض هذا السباق الهام لتحول الوفد إلى ذكرى في أذهان المصريين ".

وأكد "الصباحي"قائلا:" حزب الوفد نجح في حصد أصوات في هذه المعركة الانتخابية، ونجح أيضا في العودة إلى كل بيت مصري مثلما كان في الماضي ".







الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة