تعامد الشمس على معبد قصر قارون بالفيوم.. الخميس المقبل

الفيوم رباب الجالى

تشهد محافظة الفيوم الخميس المقبل، الظاهرة الفلكية التى تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة.

ومن المعروف أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة تحتفل بالظاهرة كل عام، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الاقصر وبدات الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 12 عاما.

ومحافظة الفيوم تحظى بإمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية عديدة، كما أن الاكتشافات الأثرية فى المحافظة ساهمت فى زيادة حركة السياحة ولعل أهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون مما ساهم فى تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة.