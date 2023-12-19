اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعامد الشمس على معبد قصر قارون بالفيوم.. الخميس المقبل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:00 ص
تعامد الشمس على معبد قصر قارون بالفيوم.. الخميس المقبل تعامد الشمس على معبد قصر قارون بالفيوم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد محافظة الفيوم الخميس المقبل، الظاهرة الفلكية التى تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة. 
 
ومن المعروف أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة تحتفل بالظاهرة كل عام، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الاقصر وبدات الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 12 عاما.
 
ومحافظة الفيوم تحظى بإمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية عديدة، كما أن الاكتشافات الأثرية فى المحافظة ساهمت فى زيادة حركة السياحة ولعل أهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون مما ساهم فى تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة. 
 






تعامد الشمس بالفيوم

قصر قارون

الفيوم

محافظة الفيوم

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة