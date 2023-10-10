الفيوم تشهد إقبالا كبيرا من السائحين للاستمتاع بزيارة قصر قارون الأثري

الفيوم رباب الجالي

شهد معبد قصر قارون بمحافظة الفيوم، إقبالا كبيرا من السائحين للاستمتاع بالمتحف، وكان من بين الزائرين وفودا سياحية بأعداد كبيرة من النمسا.

وقالت الدكتورة نيرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم، أن معدلات الحركة السياحية الثقافية بمحافظة الفيوم في زيادة مستمرة وملحوظة، حيث شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، انتعاشة سياحية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث إستقبلت عدة أفواج متعددة الجنسيات .

ورصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تزايد أعداد الوفود السياحية في المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال متابعة تلك المناطق بصورة دورية.

ولفتت مدير إدارة الوعي الأثري أن معبد قصر قارون شهد اليوم زيارة أفواج من النمسا للإستمتاع بجمال المنطقة الاثرية.