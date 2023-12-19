انقطاع المياه اليوم لمدة 7 ساعات عن بعض المناطق بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدًا الأربعاء لمدة 7 ساعات، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، عن المناطق التابعة لمدينة دكرنس، حيث جاءت المناطق كالآتى: (الوحدة المحلية بالمحمودية والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بعرب زيدان والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بمنشية عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة).

وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي (عرب زيدان - ميت فارس) قطر 630 مم بولي ايثلين.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب حتي عودة ضخ المياه مرة أخري.