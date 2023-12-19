اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 09:09 م
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انقطاع المياه اليوم لمدة 7 ساعات عن بعض المناطق بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 08:14 م
انقطاع المياه اليوم لمدة 7 ساعات عن بعض المناطق بالدقهلية.. اعرف التفاصيل انقطاع مياه - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدًا الأربعاء لمدة 7 ساعات، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، عن المناطق التابعة لمدينة دكرنس، حيث جاءت المناطق كالآتى: (الوحدة المحلية بالمحمودية والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بعرب زيدان والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بمنشية عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة).
 
وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي (عرب زيدان - ميت فارس) قطر 630 مم بولي ايثلين.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب حتي عودة ضخ المياه مرة أخري.
 
 
 
 
 
 






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