انقطاع المياه اليوم لمدة 7 ساعات عن بعض المناطق بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدًا الأربعاء لمدة 7 ساعات، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، عن المناطق التابعة لمدينة دكرنس، حيث جاءت المناطق كالآتى: (الوحدة المحلية بالمحمودية والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بعرب زيدان والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بمنشية عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة).
وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي (عرب زيدان - ميت فارس) قطر 630 مم بولي ايثلين.
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب حتي عودة ضخ المياه مرة أخري.
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