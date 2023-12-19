اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المرور تحرر 62 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:43 م
المرور تحرر 62 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62672) مخالفة مرورية متنوعة.






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