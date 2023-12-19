المرور تحرر 62 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62672) مخالفة مرورية متنوعة.
المرور تحرر 62 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:43 م
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي
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