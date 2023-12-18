زراعة 1500 شجرة بمعسكر تشجير جنوب الوادي ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، فعاليات معسكر التشجير الذي تنظمه الجامعة، بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق عمل المشروع وطلاب الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في مختلف أنحاء مصر في الحد من آثار التغيرات المناخية وزيادة الرقعة الخضراء، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة و مؤسسة في تنمية البيئة والحد من التلوث حيث يشهد معسكر التشجير زراعة 1500 شجرة مثمرة من ثمار المانجو والتين.

وقال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن أهمية هذه المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة، وحث طلاب الجامعة على رعاية الاشجار التي غرسوها ضمن فعاليات المعسكر حيث تعد المساحات الخضراء متنفس حيوي.