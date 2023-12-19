الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الوطنى فى جمهورية اليونان..فيديو

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالوزير نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائى فى العديد من المجالات، والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكرى بين الجانبين وإستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأعرب وزير الدفاع اليونانى عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا فى هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكرى والأمنى بين البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددا من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليونانى والملحق العسكرى لدولة اليونان بالقاهرة.