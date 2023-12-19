السجن 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.ه.ع" بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخائر واستعراض القوة مع المجنى عليهما "ا.ر" و"ع.ا" بأن أطلق النار صوب مسكن الأول بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية مستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح نارى (بندقية آلية) وذخائر وقيامه باتلاف مسكن المجنى عليه بأن أطلق النار عليه بقصد ترويعه وتخويفه واستعراض القوة مع المجنى عليهما بأن أطلق صوبهما النار بغرض تخويفهما وبث الرعب فى قلبهما بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.