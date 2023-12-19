السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة إحراز سلاح دون ترخيص والتعدى على شخص بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.ر.ب" وشقيقه "ف.ر.ب" بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بإحراز بندقية آلية بدون ترخيص وذخائر والتعدى بالضرب على المجنى عليه "ا.ع"، كما أطلق المتهم الأول عيار نارى صوب المجنى عليه مما أدى إلى إصابته بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بندقية آلية والتعدى بالضرب على المجنى عليه وإطلاق عيار ناري صوبه مما أدى إلى إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.