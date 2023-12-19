وذكر بيان صادر عن الوزارة قوله إنه :"أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع "بيل مدني"، حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار "حليوة".

وأضاف البيان أن الحادث تسبب في مقتل قائد الطائرة برتبة عقيد، وإصابة أخر برتبة نقيب، مشيرا إلى نقل الجثمان والجريح إلى مستشفى طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.