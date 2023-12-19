الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فى أجواء موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرة أوكرانية مسيّرة فى أجواء منطقة "أودينتسوفو" بمقاطعة موسكو.
وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن "الدفاعات الجوية أحبطت ظهر اليوم محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "لقد دمرت أنظمة الدفاع الجوى الروسية المناوبة طائرة أوكرانية مسيّرة في أجواء منطقة (أودينتسوفو) بمقاطعة موسكو".
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، تعليقا على فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا - إن "حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة، التي تفرض حظراً على استيراد الألماس الروسي، كانت متوقعة ولدينا إجراءات لتجاوزها وسيتم تنفيذها"، مضيفا: "لقد كنا مستعدين لذلك، وتوجد خيارات أمامنا لتجاوز هذه العقوبات"، لافتا إلى أن بلاده سترد بما يحمي ويضمن مصالحها.
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