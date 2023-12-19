الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فى أجواء موسكو

من جانب أخر أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن لديها إجراءات لتجاوز العقوبات الأوروبية الأخيرة وفرض الحظر على الألماس الروسى، مشيرة إلى أن هذه العقوبات كانت متوقعة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، تعليقا على فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا - إن "حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة، التي تفرض حظراً على استيراد الألماس الروسي، كانت متوقعة ولدينا إجراءات لتجاوزها وسيتم تنفيذها"، مضيفا: "لقد كنا مستعدين لذلك، وتوجد خيارات أمامنا لتجاوز هذه العقوبات"، لافتا إلى أن بلاده سترد بما يحمي ويضمن مصالحها.