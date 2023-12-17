الدفاع الروسية: دوريات لقاذفتين استراتيجيتين فوق مياه بحر البلطيق

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القيام بدوريات فوق المياه المحايدة ببحر البلطيق، عن طريق قاذفتين استراتيجيتين بعيدتي المدى من طراز "Tu-22M3" (توبوليف تي يو-22 إم).

وذكرت الوزارة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" - أن القاذفتين قامتا بطلعة مقررة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، لافتة إلى أن طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي سو-30" رافقت القاذفتين اللتين استغرق تحليقهما حوالي 5 ساعات.

من جانبه، أكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إصابة شخصين اثنين وإلحاق أضرار بالغة بإحدى المباني السكنية؛ إثر إطلاق القوات الأوكرانية قذائف باتجاه قرية في المنطقة.

وقال ستاروفويت، "اليوم، تعرضت قرية أوليشنيا في منطقة سودجا للقصف من جانب أوكرانيا؛ ونتيجة لاستهدافها مبنى سكني، أصيب اثنان من السكان المحليين - رجل وامرأة - بجروح ونُقلا إلى المستشفى على الفور في منطقة سودجا المركزية حيث تلقوا الإسعافات الأولية".

يُشار إلى أن الطواقم الجوية الروسية بعيدة المدى تقوم برحلات منتظمة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ بالإضافة إلى البحر الأسود وبحر البلطيق. وتطل عدة دول في شرق أوروبا على مياه بحر البلطيق من بينها استونيا ولاتفيا وليتوانيا وهي دول كانت في السابق ضمن الاتحاد السوفيتي.