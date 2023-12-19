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الأرصاد: سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية وأجواء باردة ليلا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 09:43 ص
الأرصاد: سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية وأجواء باردة ليلا حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء باردة خلال الصباح الباكر لطيفة نهارا باردة أيضا خلال ساعات الليل.
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تشير صورة الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق محدودة.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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