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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 19667 شهيدا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:29 م
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 19667 شهيدا شهداء غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667 شهيدا و52586 مصابا.

وكان الدكتور عبد الجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن توقف الخدمة الإسعافية في شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود بمحطة سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة مأساوي لا سيما بعد حصار مستشفيين بالمنطقة.

أضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف في شوارع مدينة غزة، مؤكدا استحالة الوصول إلى الحالات المرضية العادية الطارئة جراء القصف الإسرائيلي.







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