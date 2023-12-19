إعلان نتائج مسابقة دورى المعلومات العلمية بجامعة حلوان

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023، والتي شملت الكليات المتخصصة وغير المتخصصة.

وجاء إقامة هذه المسابقة تأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية المختلفة ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأُقيمت فعاليات المسابقة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك في المسابقة 29 فريقًا من مختلف كليات الجامعة، وجاءت النتائج كالتالي:

بالنسبة للكليات المتخصصة، حصلت كلية التمريض على المركز الأول، وكلية الطب على المركز الثاني، فيما فاز المعهد الفني للتمريض بالمركز الثالث.

أما بالنسبة للكليات غير المتخصصة، فقد حصلت كلية التربية على المركز الأول، وكلية التجارة وإدارة الأعمال على المركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث مناصفة بين كلية الخدمة الاجتماعية وكلية الفنون الجميلة.

وأشرف على تنظيم فعاليات المسابقة كل من هشام رفعت القائم بأعمال أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، مدحت علام مدير الإدارة.