إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 7 أشخاص، اليوم، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، وقع على الطريق الزراعى بالقرب من كمين بلانة بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم: "هانم سعيد أحمد، 21 سنة، نوال كمال حفنى، 44 سنة، أحمد البس أحمد، 41 سنة، كريم محمد أحمد، 36 سنة، جملات محمد خليل، 48 سنة، عاليه حجاج على، 63 سنة، عبد الحميد محمد عيد، 35 سنة"، وتنوعت إصابتهم ما بين كسور وجروح وكدمات.

وتم نقل المصابين السبعة إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.