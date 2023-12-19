إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بكرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بمنطقة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

فور تلقى بلاغ من الخدمات المعينة فى الطريق الأبيض بكرداسة، بوجود مصادمة ومصابين، تم انتقال الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكى وتوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وجارى سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.