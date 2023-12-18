اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أسعار النفط تسجل 77.26 دولار لخام برنت و72.13 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 77.26 دولار لخام برنت و72.13 دولار للخام الأمريكى النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين 77.26 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.13 دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعاراليوم أكثر من 1%.
 
وقال ضابط كبير في شرطة غينيا إن هناك مخاوف من سقوط عدد من الضحايا والمصابين في أعقاب انفجار وقع بمنشأة نفطية بالعاصمة كوناكري في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
 
وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف: "نعم، هناك قتلى وجرحى"، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يقومون بإحصاء الضحايا.
 
وهز الانفجار منطقة كالوم في وسط كوناكرى مما أدى إلى تحطيم نوافذ العديد من المنازل المجاورة ودفع المئات للفرار من المنطقة.
 
ويمكن رؤية حريق ضخم ودخان أسود يتصاعد من على بُعد عدة أميال، بينما هرع رجال الإطفاء إلى المنطقة وغادرت العديد من شاحنات الوقود المستودع سريعاً برفقة الجنود والشرطة ،ولم يرد متحدث باسم حكومة غينيا على الفور على طلب للتعقيب.






النفط

النفط الخام

خام برنت




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