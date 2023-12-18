اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

5 محاور وكبارى ورصف 500 كيلو متر فى محافظة أسوان خلال 2023

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:00 ص
5 محاور وكبارى ورصف 500 كيلو متر فى محافظة أسوان خلال 2023 محور كلابشة فوق النيل
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبذل الدولة المصرية متمثلة فى الحكومة جهوداً كبيرة فى شتى القطاعات وتنفذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى التنمية المستدامة والاهتمام بالبنية التحتية خاصة فى المحافظات الحدودية التى تبعد آلاف الكيلو متر عن العاصمة القاهرة.

وفى محافظة أسوان، تم إنشاء 3 محاور و2 كوبرى وجارى الانتهاء من رصف أكثر من 500 كيلو متر فى الطرق والشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، لتحدث طفرة كبيرة فى قطاع المحاور التنموية والطرق والكبارى.

ويجرى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتحويل المحاور المختلفة لشرايين تنمية وعمران، حيث تم افتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021، فيما يجرى العمل فى محورى دراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 4 مليار جنيه.

وهناك ملحمة جارية أيضاً بمشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية وباعتماد مالى يصل لنحو 800 مليون جنيه، فضلاً عن ملحمة أخرى تتمثل فى مشروع ازدواج طريق أسوان / أبوسمبل البرى بطول 215 كم أسوان / توشكى بتكلفة تقديرية 1,6 مليار جنيه، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية، وأيضاً توشكى / أرقين بطول 100 كم ضمن مخطط وزارة النقل بإنشاء الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون، ولتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

وتم البدء فى المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه.

كما يجرى العمل حالياً بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى يساهم فى تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه.

وكذا مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حالياً على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و43 مليون جنيه، بنظام الطبقة الخرسانية لتحمل حركة النقل الثقيل للسيارات والمعدات التى تقوم بتحميل الخامات المحجرية والتعدينية من المحاجر والمناطق الواقعة بالعلاقى وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر.

وتم تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه قابلة للزيادة فيلة / الشلال / الحميات، وهو الذى توازى مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه .

كما تم إنشاء 3 كبارى مشاه فى السيل وأبو الريش قبلى والكاجوج، مع التطوير ورفع الكفاءة والرصف للطريق الزراعى الشرقى أسوان / كوم أمبو بطول 45 كم، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الانتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل.

أعمال رصف الطرق
أعمال رصف الطرق

 

كوبرى السيل
كوبرى السيل

 

كوبرى الكاجوج
كوبرى الكاجوج

 

محاور تنموية على الطرق الصحراوية جنوب البلاد
محاور تنموية على الطرق الصحراوية جنوب البلاد

 

محور بديل الخزان
محور بديل الخزان

 

محور كلابشة فوق النيل
محور كلابشة فوق النيل

 

محور كلابشة ليلا
محور كلابشة ليلا

 

مشروع ازدواج الطريق الصحراوى
مشروع ازدواج الطريق الصحراوى

 

مشروعات الرصف
مشروعات الرصف

 

مشروعات الطرق والكبارى
مشروعات الطرق والكبارى

 







محاور

كبارى

مشروعات الطرق والنقل

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة