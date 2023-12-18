5 محاور وكبارى ورصف 500 كيلو متر فى محافظة أسوان خلال 2023

أسوان – عبد الله صلاح

تبذل الدولة المصرية متمثلة فى الحكومة جهوداً كبيرة فى شتى القطاعات وتنفذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى التنمية المستدامة والاهتمام بالبنية التحتية خاصة فى المحافظات الحدودية التى تبعد آلاف الكيلو متر عن العاصمة القاهرة.

وفى محافظة أسوان، تم إنشاء 3 محاور و2 كوبرى وجارى الانتهاء من رصف أكثر من 500 كيلو متر فى الطرق والشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، لتحدث طفرة كبيرة فى قطاع المحاور التنموية والطرق والكبارى.

ويجرى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتحويل المحاور المختلفة لشرايين تنمية وعمران، حيث تم افتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021، فيما يجرى العمل فى محورى دراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 4 مليار جنيه.

وهناك ملحمة جارية أيضاً بمشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية وباعتماد مالى يصل لنحو 800 مليون جنيه، فضلاً عن ملحمة أخرى تتمثل فى مشروع ازدواج طريق أسوان / أبوسمبل البرى بطول 215 كم أسوان / توشكى بتكلفة تقديرية 1,6 مليار جنيه، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية، وأيضاً توشكى / أرقين بطول 100 كم ضمن مخطط وزارة النقل بإنشاء الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون، ولتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

وتم البدء فى المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه.

كما يجرى العمل حالياً بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى يساهم فى تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه.

وكذا مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حالياً على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و43 مليون جنيه، بنظام الطبقة الخرسانية لتحمل حركة النقل الثقيل للسيارات والمعدات التى تقوم بتحميل الخامات المحجرية والتعدينية من المحاجر والمناطق الواقعة بالعلاقى وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر.

وتم تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه قابلة للزيادة فيلة / الشلال / الحميات، وهو الذى توازى مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه .

كما تم إنشاء 3 كبارى مشاه فى السيل وأبو الريش قبلى والكاجوج، مع التطوير ورفع الكفاءة والرصف للطريق الزراعى الشرقى أسوان / كوم أمبو بطول 45 كم، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الانتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل.



أعمال رصف الطرق



كوبرى السيل



كوبرى الكاجوج



محاور تنموية على الطرق الصحراوية جنوب البلاد



محور بديل الخزان



محور كلابشة فوق النيل



محور كلابشة ليلا



مشروع ازدواج الطريق الصحراوى



مشروعات الرصف