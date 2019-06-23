مهاب مميش: عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السوي ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 45 سفينة، بحمولة3.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطاDMA VGM GEAN MBBMOZ ،بحمولة 226 ألف طن، قادمة من اسبانيا، ومتجهة إلى الإمارات .

وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجVOSVO SHIPPIMG LIBRA ، بحمولة 211 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى اليونان.