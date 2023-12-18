14 يناير النطق بالحكم على 3 متهمين بنشر شائعات فى واقعة "حفل المنصورية"

كتب ـ أحمد إسماعيل

حجزت محكمة جنح كرداسة محاكمة 3 متهمين فى " حفل المنصورية " لاتهامهم بنشر شائعات لجلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأحالت النيابة العامة فى وقت سابق ثلاثة متهمين فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وأوضح بيان من النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" أنها قد تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضى، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة وحين علموا بكذبها، حذفوها.

هذا وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.