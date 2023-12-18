ولي عهد دبي مهنئا الرئيس السيسي: نبارك لك ثقة الشعب المصري

كتب عبد الوهاب الجندى

هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وكتب الشيخ حمدان: "نبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية، ونبارك له ثقة الشعب المصري الشقيق لاستكمال مسيرة التنمية، وتمنياتنا لمصر وقيادتها وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والازدهار."

وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.