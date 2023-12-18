وزير قطاع الاعمال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب عبد الحليم سالم

وجه الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه لفترة رئاسية جديدة، وما شهدته لجان الاقتراع من حشود جماهيرية غير مسبوقة لم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل تعبيرا عن عمق العلاقة بين الشعب وقيادته الوطنية.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الخروج الكبير للمواطنين والمشهد الديمقراطي التي جرت من خلاله العمليه الانتخابية إنما يعبر عن جينات الحضارة وعمق الوعي وثقة الشعب المصري ويؤصل لخصوصية العلاقة بين المواطن وقيادته الوطنية الحكيمة واستكمال مسيرة البناء والتنمية وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والبناء على طريق الجمهورية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يوفق سيادة الرئيس ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه. وبهذه المناسبة يجدد العاملون بقطاع الأعمال العام العهد والوعد ببذل الجهد وتقديم الغالي والنفيس للمساهمة في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواصلة العمل والإنتاج لتحقيق نهضة الوطن ورفعة شأنه.