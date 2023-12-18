وزير العمل: ألف مبروك للمصريين على تولي الرئيس السيسي مدة رئاسة جديدة

كتبت آية دعبس

هنأ حسن شحاتة وزير العمل المصريين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية 2024، فى رسالة جاء بها: ألف مبروك للمصريين علي تولى الرئيس مدة رئاسة قادمة.. مع ازدهار ونماء فى كافة القطاعات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.