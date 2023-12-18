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وزير الدفاع الأمريكي: حركة حماس لديها رؤية في المستقبل هى تكرار 7 أكتوبر كثيرا

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:19 م
وزير الدفاع الأمريكي: حركة حماس لديها رؤية في المستقبل هى تكرار 7 أكتوبر كثيرا وزير الدفاع الأمريكي
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه عاد مجددا لإسرائيل للمرة الرابعة والثانية منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن زعزعته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

وأضاف «أوستن»، أن حركة حماس لديها رؤية في المستقبل أن تكرر 7 أكتوبر مرات عديدة، مردفا: «علينا أن نعمل كي يكون هناك مستقبل أكثر أمانا لإسرائيل، وسنعمل كل ما هو مستطاع لإعادة كل مختطف إلى بيته».

 

وتابع: «حماية الفلسطينيين في غزة هو واجبنا أيضا، وعلينا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، في اجتماعنا اليوم اتفقنا على اتخاذ إجراءات للتهدئة بالضفة







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