وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل وسط ضغوط دولية لوقف إطلاق النار بغزة

كتبت : نهال أبو السعود

يقوم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بزيارة الى إسرائيل للحصول على تقييم أوضح من المسئولين بتل ابيب بشأن العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفقا لشبكة سي ان ان، تأتي زيارة أوستن وسط خلاف حاد بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تزايد الخسائر في صفوف المدنيين ويتعرض الأول لضغوط متزايدة، محليا ودوليا، لوقف نتنياهو عن القصف العنيف على غزة، والذي أثار غضبا عالميا ودعوات لوقف دائم لإطلاق النار.

وذكرت الشبكة في وقت سابق من هذا الشهر أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن تنتقل إسرائيل بحلول شهر يناير إلى استراتيجية أقل كثافة ومحلية للغاية تستهدف بشكل ضيق مقاتلين وقيادات من فصائل المقاومة.

قال مسؤول دفاعي أمريكي إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقوم بتقييم الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من الصراع على أساس كل ساعة إن لم يكن يوميًا وأن أوستن يريد سماع تعبير واضح جدًا عن تقييمهم الذاتي خلال زيارته

وقال المسؤول إن اوستن سيتلقى تحديثات حول كيفية قيام قوات الدفاع الإسرائيلية ومجلس الوزراء الحربي ووزير الدفاع يوآف جالانت بتقييم المرحلة الحالية من الحرب في غزة، مع التعرف على المقاييس التي يستخدمونها للانتقال إلى المرحلة التالية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجور جنرال بات رايدر الأسبوع الماضي إن الجنرال سي كيو براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة، سيكون أيضًا في إسرائيل، لينضم إلى أوستن لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وسيتم التركيز على تقييم العملية العسكرية والاهداف المراد تحقيقها.

وبينما قال مسؤول دفاعي كبير إن أوستن سيوصل رسالة مفادها أن الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يتزعزع، كان بايدن مباشرًا بشكل متزايد في تصريحاته العلنية بأن على إسرائيل بذل المزيد من الجهد للحد من إيذاء المدنيين.

ووفقا للتقرير، أثناء وجوده في إسرائيل، سيكون لدى أوستن عدة نقاط محددة يريد التعمق فيها مع الإسرائيليين، بما في ذلك كيفية تخطيطهم لزيادة وصول المساعدات الإنسانية والخطوات التي يتخذونها لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين.