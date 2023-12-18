اليوم السابع
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وزير الأوقاف وأمين عام رابطة العالم الإسلامي يهنئان الرئيس بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:17 م
وزير الأوقاف وأمين عام رابطة العالم الإسلامي يهنئان الرئيس بفوزه بفترة رئاسية جديدة وزير الأوقاف وأمين عام رابطة العالم الإسلامي
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصطحبه لزيارة دار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي.
 
وخلال اللقاء أشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بالإنجاز الكبير الذي رآه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والإنجاز الذي يكاد يكون إعجازًا وينم عن روح إيمانية عالية، ويسهم في خدمة القرآن الكريم والإسلام والمسلمين، ذلك الصرح العظيم مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم الفريدة في تميزها.
 
ووجه كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه الكبير بفترة رئاسية جديدة، متمنيين له  مزيدًا من السداد والتوفيق.
 
 
 






عبد الكريم العيسى

العاصمة الادارية

وزير الاوقاف

وزارة الاوقاف



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