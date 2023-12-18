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وزيرة التعاون الدولى تهنئ الرئيس السيسى على فوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:32 م
وزيرة التعاون الدولى تهنئ الرئيس السيسى على فوزه بفترة رئاسية جديدة رانيا المشاط
كتب محمد أسعد

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تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب الإعلان رسميًا عن فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.
 
وقالت وزيرة التعاون الدولى فى تهنئتها للرئيس عبد الفتاح السيسي:" بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن قيادات وزارة التعاون الدولي وجميع العاملين بها، أتقدم بالتهنئة لسيادتكم علي ثقة الشعب المصري في قيادتكم لفترة رئاسية جديدة".
 
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الشعب المصري أظهر للعالم مظهرًا انتخابيًا راقيًا، للحفاظ علي مقدرات الوطن، وسط تحديات إقليمية ودولية.
 
 






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