وزيرة البيئة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

كتبت منال العيسوي

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجميع العاملين بالوزارة وجهازيها بأخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ليبدأ مرحلة جديدة من الإنجازات التي تدفع عجلة التنمية للدولة المصرية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويحفظ حق الأجيال القادمة.