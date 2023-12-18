وزارة الكهرباء: وصول المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السعودية خلال أسابيع

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، تستعد للانتهاء من المرحلة الأولى من الأبراج المخصصة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الأبراج بخط الربط بين مصر والسعودية يصل إلى ألف برج، لافتا إلى أنه سيتم توريد الأبراج على مراحل طبقا للجدول الزمنى للمشروع.

وأوضح المصدر أنه تم بدء تركيب المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء، وذلك بعد وصولها الشهر الماضي من الهند، موضحا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت فى الانتهاء من أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الارتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، ومن المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025.

وتابع المصدر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات يعتبر من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة بالكامل فى هذا المجال لكونهما اﻷكبر فى الوطن العربى من حيث القدرات المولدة، علاوة على أن مصر تضع على رأس أولوياتها الفترة المقبلة تصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر، وتعتبر الرياض نقطة انطلاق لهذا الحلم المصرى.