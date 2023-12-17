تعرف على إنجازات قطاع الكهرباء فى كفر الشيخ خلال 10 سنوات × 20 معلومة

كفر الشخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الكهربا، خلال الـ 10 سنوات، من توصيل جهد منخفض، وتوصيل موصلات معزولة، وتوصيل أعمدة جهد متوسط، ورفع قدرات المحولات، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة غادة أبو كليه، وكيل وزارة الكهرباء، هذه الانجازات بخلاف إنشاء محطة كهرباء البرلس العملاقة التي تنتج ضعف السد العالي, نتعرف على ما تم إنجازه في 20 معلومة.

.1- تم زراعة 91 ألف 554 عمود جهد منخفض.

2- استخدام 5038 كم موصلات معزولة.

3- توصيل 8995 عمود جهد متوسط.

4- استخدام 171 طن موصلات جهد متوسط.

5-توصيل 1040 كابلات متوسط.

6- 3466 رفع قدرات المحولات، بتكلفة اجمالية 2164 مليون جنيه.

7-فيما يخص شبكات الجهد المتوسط، ففي عام 2014 الكبلات التي كانت1471كم، وفي عام 2023م، بلغت 2725 كم.

8- بلغ ما تم إنجازه من توسعات 1254 كم.

9- ما تم توصيله من خطوط هوائية عام 2014، 4687 كم.

10- ما تم توصيله حتى عام 2023، 4818 كم.

11- بلغ ما تم إنجازه خلال ال10 سنوات، 140كم.

12- ما تم زرعه من أعمدة وأبراج، حتى عام 2014، 44154 عمود وبرج، وحتى عام 2023، تم زراعة 45971 عمود وبرج، وما تم توصيله 1826 عمود وبرج.

13- ما تم من إنجاز في شبكة الجهد المتوسط، قبل وأثناء 2014، 8592 كم .

14- ما تم زرعه من أعمدة قبل وأثناء عام 2014، 232209 عمود.

15- ما تم زراعته حتى عام 2023 تم زراعته 236155 عمود.

16- ماتم زراعته خلال ال10 سنوات 3946 عمود.

17- عدد المحولات التي تم تركيبها ما قبل وأثناء عام 2014، 5026 محول، وحتى عام 2023م تم زراعته من محولات 5794 محول.

18- ما تم من توسعات في توفير المحولات خلال ال10 سنوات 768 محول.

19- تم توسعة "ميجا ف1"، 1198ميجاـ، عام 2014، وفي عام 2023، 1653 ميجا.

20- بلغت التوسعات خلال 10 سنوات، 464 ميجا، عدد الموزعات 2014،23، وعدد الموسعات عام 2023،39 موزع، وماتم توفيره 16 موزع.