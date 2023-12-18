نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع الرعاية الصحية

و صرح المهندس صلاح حامد أمين النقابة أن النقابة تسعي دائما لخدمة المهندسين وذويهم، من خلال تسهيل اجراءات الاشتراك والتجديد وسرعة أداء الخدمة من خلال زيادة عدد شبابيك الخدمات النقابية، لتوفير وقت المهندس وعدم انتظاره لفترات كبيرة.

وقال المهندس احمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن فتح باب الاشتراك والتجديد بالمشروع العلاجي يبدأ من اليوم ويستمر حتى 31 مارس القادم .

كما أوضح أن المشروع، يضم هذا العام عدد كبير من المستشفيات والمراكز العلاجية الكبري في التخصصات الطبية المختلفة من مستشفيات ومراكز أشعه وتحاليل لاستقبال المهندسين وأسرهم.