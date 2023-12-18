نقابة العاملين بالزراعة: الشعب اصطف لمساندة الرئيس السيسى رداً للجميل

كتبت آية دعبس

هنأ عيد عبد الفتاح مرسال رئيس ا لنقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالنيابة عن (5 ) مليون عامل مصرى من العاملين بقطاعات النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بأسمى آيات التهاني والمباركة بمناسبة الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب المصرى العظيم بحروف.

من نور أبهر بها العالم أجمع كعادته دوماً، والمتمثلة في العرس الانتخابي الرائع لإنتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي شهدت مشاركة تاريخية غير مسبوقة من جموع الناخبين في أجواء من النزاهة والمصداقية والشفافية والحيادية المطلقة.

وأَضاف مرسال، فى بيان،: فخامة الرئيس، نهنئ فخامتكم بكل فخر وإباء على إنتخاب شخصكم الكريم لرئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية قادمة، وعلى وعى الشعب المصرى العظيم بالمخاطر الإقليمية والتهديدات الدولية وإصطفافه مسانداً وداعماً لفخامتكم رداً لجميل صنيعكم وتضحياتكم الجسام وصبركم وإيثاركم وجهدكم الدؤوب خلال السنوات الماضية، وسعيه الحثيث نحو العبور إلى الجمهورية الجديدة بقيادتكم الرشيدة وفي ظل لواء مصر الخفاق.

وتابع: أن عمال مصر الأوفياء وفي القلب منهم عمال الزراعة والري والصيد وإستصلاح الأراضى، إذ يتقدمون لفخامتكم بتلك التهنئة المتواضعة، ليجددون العهد ويؤكدون الوعد بأن يظلوا جنودكم المخلصين للعمل والإنتاج سعياً لتحقيق النمو والرخاء والإزدهار لمصرنا الحبيبة وشعبها الأبي العظيم، وفقكم الله وسدد خطاكم دائما وأبدا، تحيا مصر . . تحيا مصر . . تحيا مصر.