مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حريق مصحة نفسية بالشروق

كتب ـ عبد الرحمن سيد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه، وعلى الفور تم نقل المصابين غلى المستشفى للعلاج، والجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فور تلقى البلاغ بوقوع حريق فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، انتقلت 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وكشف الفحص الأولي مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين باختناقات نتيجة الأدخنة المتصاعدة جراء الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.