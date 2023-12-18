مصرع مواطن فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية فى الشرقية

لقى مواطن مصرعه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بدراجة نارية أمام قرية البوها نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "صالح م د " 45 عاما مقيم قرية نزلة خيال التابعة لمركز أبوكبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المواطن التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بدراجة نارية، نطاق مركز كفر صقر، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.