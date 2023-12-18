اليوم السابع
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مسيرة حاشدة بالمنوفية احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:35 م
مسيرة حاشدة بالمنوفية احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية جانب من الاحتفالات
المنوفية - محمد فتحى

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نظم المئات من أهالى أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، مسيرة حاشده شارك فيها مئات السيارات، وذلك احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية، حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر بنحبك ياسيسى، انت بقيت رئيسى".
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
 
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
 
حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
 
 وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
 
 
جانب من الاحتفالات (1)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (2)
جانب من الاحتفالات

جانب من الاحتفالات (3)
جانب من الاحتفالات

جانب من الاحتفالات (4)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (5)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (6)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (7)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (8)
جانب من الاحتفالات 

 







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