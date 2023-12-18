اليوم السابع
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أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:16 م
أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

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هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مصر.


وأشاد أمير الكويت -في برقية تهنئة- بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بمصر، مؤكدًا -في الوقت ذاته- على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما سائلًا الباري -جل وعلا- أن يديم على الرئيس السيسي موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.







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