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مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:49 م
مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات جانب من المسيرات
البحيرة - ناصر جودة

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نظم منذ قليل حزب مستقبل وطن بالبحيرة، مسيرة حاشدة بالسيارات بمدينة دمنهور احتفالا بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية.
 
وانطلقت المسيرة من مدخل مدينة دمنهور الواقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وجابت شوارع المدينة وسط أجواء من الفرح الغامر 
 
شارك فى المسيرة أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات الحزب اللذين رفعوا  صور الرئيس السيسي والإعلام المصريةوبث الاغانى الوطنية.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
 
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
 
وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
 
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
 
مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة (1)
مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة

مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة (2)
مسيرة حاشدة بالسيارات

مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة (3)
مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة

مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة (4)
مسيرة حاشدة بالسيارات بالبحيرة

مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة (5)
مسيرة حاشدة بالسيارات فى البحيرة 

 







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