محافظ الشرقية يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الشرقية - إيمان مهنى

تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأجمل التهاني وأصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنياً له التوفيق والسداد والاستمرار في استكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص الشكر والامتنان لشعب مصر العظيم والذي اصطف أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته في مشهد حضاري وملحمة وطنية لاختيار من يمثله رئيساً للجمهورية واستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي بدأتها القيادة السياسية منذ عام 2014 لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بوعي وإدارك المواطن الشرقاوي، ومدي حرصه على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت حراكاً كبيراً بمشاركة جميع طوائف المجتمع من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي القدرات والهمم، إيمانا بدورهم في بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية.

وقال المحافظ: باسمي وباسم أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة نعاهد القيادة السياسية على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.