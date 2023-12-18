مسيرات بالسيارات في كفر الشيخ احتفالا بفوز الرئيس السيسى بالانتخابات.. صور

انطلقت المسيرة بالسيارات من الطريق المجاور لجامعة كفرالشيخ، وتفرعت المسيرة فى عدد من الطرق حاملة الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط ترديد الأغاني الوطنية الحماسية بين قيادات وكوادر الحزب والمواطنين المنضمين للمسيرة، كما نظم الحزب العديد من المسيرات بكافة المراكز والمدن بالمحافظة، احتفالا بفوز المرشح الرئاسي الذى أعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده حتى قبل فتح باب الترشح للانتخابات

وأكد المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يجنى اليوم ثمار دعمه للرئيس فى الانتخابات الرئاسية بفرحة عارمة لكل المصريين ابتهاجا بالفوز الكاسح والمشاركة غير المسبوقة فى أى إنتخابات سابقة من المواطنين من لهم حق التصويت، وأن حزب مستقبل وطن لم يتردد لحظة واحدة فى دعم وتأييد مرشحه الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقام العديد من المؤتمرات الداعمة لتوليه فترة رئاسية جديدة وكانت الصورة المشرفة لكل المصريين فى وقوفهم خلف قائدهم فى أيام الانتخابات استكمالا لمسيرة التنمية ولمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية التى يتعرض لها الوطن

وأشاد المحاسب أحمد علاء جعفرأمين تنظيم الحزب بمحافظة كفرالشيخ بجهود أعضاء الحزب والمصريين جميعا فى الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات لثقتنا فى الرئيس السيسي لاستكمال المشروع الوطني الذى تبناه وأيضا لمواجهة التحديات التى تحاك بالوطن والتى لايستطيع أن يواجهها مرشح أخر غير الرئيس السيسي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.



المسيرة الحاشدة بكفر الشيخ



جانب من المسيرة الحاشدة



جانب من المسيرة



مسيرة بشوا رع كفر الشيخ