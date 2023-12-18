مزارعو الشرقية يتحدثون عن زراعة البنجر وأرباحه.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

محصول البنجر من المحاصيل المربحة للفلاح ويتم بطريقة التعاقد مع مصانع إنتاج السكر، وتولى له وزارة الزراعة اهتماما خاصا ، حيث يتم تنظيم دورات للمزارعين لتعريفهم كيفية زراعته لزيادة انتاجيته.

"اليوم السابع"، التقى المزارعون للتعرف منهم على طرق الزراعة وكيفية التعاقد مع مصانع السكر، وقال السيد عثمان من كبار المزاعين بمركز كفر صقر، إن محصول البنجر يتم زراعته 3 عروات، الأولى تبدأ من 20 أغسطس وحتى أول شهر سبتمبر، والثانية تبدأ زراعتها من أول سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر، والعروة الثالثة تبدأ من نهاية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر.

وأشار محمد السيد بندارى، مزارع بمركز أبو كبير، إلى أنه قبل حرث الأرض يتم وضع 6 شكارير سوبر لكل فدان، بمعدل تقاوى 4 كجم للفدان الواحد، وبعد الإنبات بـ25 يوما يقوم المزارع بخف البنجر وترك نبات واحد بكل جورة وعزق الأرض حول النبات، ويتم إضافة 4 شكاير يوريا للفدان، ثم يقوم المزارع برى الأرض رية المحاياه بعد مرور 25 يوما على الأكثر.

وأضاف: بعد ذلك تتم الملاحظة ورش المحصول إذا ظهر به آفات أو أصيب بدودة القطن وتروى الأرض من 20 إلى 25 يوما حسب نوع التربة وطبيعة الأرض، وإذا ظهر بالزرع أى إصابات فطرية يتم رشه بـ"الاكرانش أو دياسين"، مؤكدا أن عمر النبات بالأرض من يوم وتصل الفترة إلى 210 أيام ثم يتم الحصاد.

وقال أحمد محمد السيد من المزارعين، إن نبات البنجر يتم زراعته بطريقة التعاقد مع المصانع سواء مصنع بلقاس أو مصنع السكر بالصالحية الجديدة، ويوفر المحصول هامش ربح حوالى 40 ألف جنيه، حيث ينتج الفلاح أكثر من 35 طن بنجر، مشيرا إلى أن العام الماضى كان هامش ربح الفدان 50 ألف جنيه بعد اتباع المواصفات والإرشادات الزراعية.

من جانبه، قال المهندس طلعين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية تقوم بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول البنجر بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية وقسم المحاصيل السكرية بالمديرية وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة البنجر من حرث وتسوية وتخطيط مع ضرورة الإلتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة وكذلك أهم الأمراض التى تصيب الجذور وموت البادرات وطرق تفادى كل هذه المشكلات.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة فى تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية إستخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.



أحد المزارعين



أحد المزارعين



البنجر بالشرقية



مزارع شرقاوى