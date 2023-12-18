مديرية العمل بالقليوبية تعلن توفير 273 فرصة عمل برواتب 4000 جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 273 وظيفة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، متوفرة 5 شركات في القطاع الخاص، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

وفي هذا السياق أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة بها نسبة لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم" لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، مشيرا إلى أن الرواتب تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 4000 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتابع محافظ القليوبية، أن مديرية العمل أعلنت اليوم توفير وظائف جديدة بالقليوبية بإجمالي 273 وظيفة جديدة في مدرستين و3 شركات، موضحا أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه التوجه إلى وزارة العمل العنوان: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، والمديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديريات، ومقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية، أو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

واستطرد، أن الوظائف تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لرعاية وتدريب وتشغيل الشباب، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث تستقبل مديرية العمل بالمحافظة طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.