اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: مصنع الأرز بالمنطقة الصناعية يساهم فى توفير المخزون الاستراتيجى

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:40 م
محافظ بورسعيد: مصنع الأرز بالمنطقة الصناعية يساهم فى توفير المخزون الاستراتيجى محافظ بورسعيد أثناء تفقده مصنع الارز
بورسعيد ـ محمد فرج

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مصنع مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولته التفقدية على عدد من المصانع بجنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستعرض المحافظ، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحا أن المصنع يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة، كما حرص المحافظ على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين. 

يذكر أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية الهامة.

 

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مصنع مضرب الأرز جنوب المحافظة
 
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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد






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مصنع الارز ببورسعيد يساهم فى توفير المخزون الاستراتيجى




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