محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في انتخابات رئاسة مصر التي جرى عقدها الأسبوع الماضي، وأعرب المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني بني سويف عن كامل وخالص التهنئة لرئيس الجمهورية على فوزه بفترة رئاسية جديدة، استمرارا لمسيرة التنمية التي حمل رايتها خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدًا أننا جميعا سنظل تحت قيادته سواعد وجنودا مخلصين وداعما قويا حتى يتحقق ما يطمح إليه الشعب المصرى.
كما هنأ المحافظ أبناء بني سويف بهذه المناسبة، مثمناً وعيهم وحسهم الوطني والذي تجسد في إقباله على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري في أبرز استحقاق، مؤكدا على أن اختيار الشعب وثقته في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، هو أقوى دليل على أن الشعب المصري يريد استكمال مشوار التنمية وأنه داعما للرئيس والدولة حتى تحقيق الريادة والتقدم والرخاء”.
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