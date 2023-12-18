محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في انتخابات رئاسة مصر التي جرى عقدها الأسبوع الماضي، وأعرب المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني بني سويف عن كامل وخالص التهنئة لرئيس الجمهورية على فوزه بفترة رئاسية جديدة، استمرارا لمسيرة التنمية التي حمل رايتها خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدًا أننا جميعا سنظل تحت قيادته سواعد وجنودا مخلصين وداعما قويا حتى يتحقق ما يطمح إليه الشعب المصرى.