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محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي 2023-2024

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:00 م
محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي 2023-2024 اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع الصوف بالمراحل التعليمية المختلفة، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
 
من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ان المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في الفترة من 3-16 يناير 2024، وفيما يخص المرحلة الإعدادية ستبدأ في الفترة من 9 – 24 يناير 2024 ، وفى الفترة من 3 -24 يناير 2024 لمدارس التربية الخاصة، وفى الفترة من 14 -23 يناير 2024 للصف الأول والثانى الثانوى العام ، وفى الفترة من 3-11 يناير 2024  لمدارس التعليم المجتمعي " الفصل الواحد " ، وفى الفترة من 1-24 يناير للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته.
 
وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب  لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.
 
 
 
 






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